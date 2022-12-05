Знімальна група ICTV потрапила під обстріл на околицях Бахмута

Грудень, 05 в 20:53

Знімальна група телеканалу ICTV потрапила під обстріл російських окупаційних військ на околицях Бахмута. Внаслідок обстрілу поранених немає.

Журналіст Костянтин Мельников повідомив, що знімальна група перебувала на позиціях нашої піхоти на околицях Бахмута. Близько полудня туди залетів ворожий дрон, а через кілька хвилин стався перший приліт.

Знімальна група разом з військовими заховалися в укриття.

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За словами військових, найімовірніше ворог бив із самохідних артилерійських установок 2С1. Випустили до десяти снарядів з періодичністю дві-три хвилини.

Кореспондент телеканалу розповів, що після півгодинного обстрілу з’явилась можливість виїхати.

— Підійшовши до машини ми не побачили заднього вікна. Бокове пасажирське також було розбите. Осколками та ударною хвилею побило фари, посікло кузов, пробило багажник. Але машина завелась і ми змогли на ній виїхати до безпечного місця, – розповів Костянтин Мельников.

У листопаді ми розповідали, як рашисти щойно побачили автомобіль знімальної групи Фактів ICTV, одразу почали обстріл. Бійці на передовій розповідають, що преса для росіян теж об’єкт мішені.