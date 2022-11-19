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Факты / Видео / Україна

Самый горячий участок фронта – какая сейчас ситуация на передовой

Владислав Круглов Журналист Факты ICTV, военный корреспондент Дарина Реготун Видеоредактор

Российские изверги бьют из тяжелой артиллерии как по дорогам, так и по населенным пунктам Донетчины. Но воины из первой танковой бригады с ответом не медлят. Перед нашей артиллерией по всей линии фронта стоит пехота. Именно она в нескольких сотнях метров от врага держит линию обороны. Говорят, снаряды над их головами летают ежеминутно.

– В основном стреляют хаотично. Но это хорошо, что не прицельно. Пытаются попадать, но глядя на ситуацию то, пожалуй, 99% по полям где-то, – рассказывает военнослужащий на позывной Кроха.

Единственное чем враг на этом направлении научился удачно пользоваться, квадрокоптеры. Выискивают позиции наших воинов в посадках и полях, приводят артиллерию. Кроме того, рашисты как только увидели автомобиль съемочной группы Фактов ICTV, сразу начали обстрел. Бойцы на передовой рассказывают, что пресса для россиян тоже объект мишени.

Хоть вражеские квадрокоптеры и летают над головами украинских военных, но позиции находят редко. Кроме того, многие российские дроны не возвращаются к ним, потому что наши бойцы выводят их из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские воины не дают рашистам покоя ни на миг. Здесь, в холодных окопах Востока без мобильной связи, защитники волнуются за собратьев и родных.

– Мы уверены, победа будет за нами! Мы уверены довольно скоро! А какие-то временные неудобства как отключение электроэнергии, немного потерпим, и все у нас будет Украина! – поддерживает боец ​​на позывной Кроха.

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