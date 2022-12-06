В Укрэнерго объяснили, сколько времени нужно для стабилизации энергосистемы после атаки РФ

Декабрь, 06 в 1:00

Новые массированные ракетные обстрелы армии Российской Федерации привели к достаточно значительным повреждениям как для украинских электростанций, так и для наших подстанций, являющихся частью магистральной сети.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона Единые новости, комментируя ситуацию в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки РФ.

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— Будут аварийные ограничения энергоснабжения, пока некоторые энергоблоки, сегодня аварийно отключившиеся во время атаки, будут набирать мощность. Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день или два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе, — отмечает он.

Согласно плану, ожидается стабилизация энергосистемы и последующий возврат к графикам плановых отключений света бытовым потребителям.