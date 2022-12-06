В Укренерго пояснили, скільки часу треба для стабілізації енергосистеми після атаки РФ

Грудень, 06 в 1:00

Нові масовані ракетні обстріли армії Російської Федерації спричинили досить значні пошкодження як для українських електростанцій, так і для наших підстанцій, що є частиною магістральної мережі.

Про це заявив очільник правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи ситуацію в енергосистемі після восьмої масованої ракетної атаки РФ.

Зараз дивляться

– Будуть аварійні обмеження енергопостачання, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, набиратимуть потужність. Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день чи два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі, – зазначає він.

Згідно з планом, очікується стабілізація енергосистеми та подальше повернення до графіків планових відключень світла побутовим споживачам.