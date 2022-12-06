Декабрь, 05 в 22:03

В результате массированных ракетных атак России ситуация с электроснабжением в разных областях Украины остается нестабильной. Энергетикам приходится поочередно выключать свет потребителям, чтобы не увеличивать нагрузку на поврежденные объекты энергосистемы.

В частности, 5 декабря страна-агрессор снова попыталась погрузить Украину в темноту и холод, однако силы ПВО не позволили врагу реализовать задуманные планы, отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль.

По последним данным, РФ попала по энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях. Энергосистема функционирует и остается целостной, однако в некоторых регионах применяют экстренные отключения света для избежания аварий в системе.

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Харьковская область

В Харьковоблэнерго отмечают, что стабилизационные отключения электричества происходят только после распоряжения НЭК Укрэнерго. Из-за этого графики почасовых ограничений светоснабжения могут применяться не в полном объеме — может быть уменьшено время отключений, или выключать не всех.

По ссылке можно выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома, после чего удастся просмотреть плановые ограничения. В компании добавляют, что узнать заранее об аварийных отключениях света невозможно.

Львовская область

В городах и селах Львовской области действуют три очереди, которые переключают каждые четыре часа. Указанное время отключений может увеличиваться на один час, так как оперативным бригадам нужно добраться до них для изменения ограничений. По ссылке можно просмотреть график отключения света по адресу.

В то же время во время сигнала воздушной тревоги энергетики не могут находиться на объектах критической инфраструктуры из-за вероятных ракетных атак РФ. Во Львовоблэнерго добавляют, что это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

Тернопольская область

В Тернопольской области энергетики тоже прибегают к отключениям света. В частности, есть три очереди потребителей, которым время от времени ограничивают электроснабжение.

Согласно графикам, у людей будет свет четыре часа в сутки, а восемь часов вероятнее всего не будет доступа к электричеству. Но это будет применяться только в случае аварий или непредвиденной необходимости сбалансировать энергосистему.

Днепропетровская область

После ударов по энергообъектам в Днепропетровской области тоже иногда ограничивают потребителей в электроснабжении. Сайт ДТЭК Днепровские электросети предлагает просмотреть по ссылке график отключения света по конкретному адресу.

В регионе также действуют три очереди, которым ограничивают электричество. Однако они могут быть недействительны в случае аварийной ситуации, когда необходимо стабилизировать систему.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго отмечают, что поочередные отключения света будут продолжаться 3-4 часа, но при температуре на улице ниже -10°C электричество будет выключаться максимум на два часа.

Потребителей выключают по очереди – всего в графиках их три. Когда потребителям в первой очереди включают свет, то он исчезает во второй. Такой же алгоритм переключений происходит со второй и третьей очередью, а затем — с третьей и первой.

Другие области Украины

В других регионах Украины также применяются ограничения в снабжении электричеством, пока не удастся полностью восстановить энергообъекты, по которым ударила российская армия.

В ДТЭК прогнозируют, что Украина со временем сможет перейти на плановые отключения света, однако главным условием является отсутствие новых ракетных обстрелов.