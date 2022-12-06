Грудень, 06 в 18:23

У Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги.

Оновлено о 18:42. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про ракетний удар по місту.

– Кривий Ріг. Ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури, – зазначає він.

Оновлено о 18:23. Засоби масової інформації та Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Кривому Розі Дніпропетровської області.

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Днем раніше, 5 грудня, у Кривому Розі вже фіксували руйнування внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

Тоді частина міста залишилася без світла, довелося відключити деякі котельні та насосні, а систему утримували на генераторах.

Жителів попередили, що у разі необхідності у Кривому Розі Дніпропетровської області працюють всі пункти незламності.