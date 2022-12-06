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Факты / Україна

Последствия ликвидируют в ближайшие дни: Шмыгаль назвал дефицит мощности в энергосистеме Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Последствия ликвидируют в ближайшие дни: Шмыгаль назвал дефицит мощности в энергосистеме Украины
Фото: Pixabay

Дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 19% от прогнозного потребления.

Об этом во время заседания правительства во вторник, 6 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что энергетики обещают ликвидировать последствия вчерашних обстрелов уже в ближайшие дни.

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— Мы понимаем, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. Пока он составляет 19% от прогнозного потребления, — сказал премьер-министр.

По словам Шмыгаля, за последние месяцы от массированных атак россиян повреждения получили 35% ключевых объектов магистральных сетей.

– На 70% из них “прилетало” по два и более раза. Вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать графики отключений, – подытожил он.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на восстановление объемов производства электричества до уровня, который был до вчерашней массированной ракетной атаки РФ, понадобится еще несколько суток.

По данным компании, больше всего вчера пострадали Киевская и Одесская области. Были повреждены некие электростанции, а также часть электросетей.

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