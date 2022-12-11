Декабрь, 11 в 10:24

Во временно оккупированном Крыму подпольное движение украинцев и крымских татар Атеш заявило, что это они подожгли российские казармы с оккупантами в пгт Советский (возле Азовского моря).

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

Они написали, что им удалось сработать как по нотам, потому что готовились очень долго и тщательно. Также вскоре пообещали опубликовать первые списки погибших российских военных.

Сейчас смотрят

— База мобилизованной армии России в пгт Советский в украинском Крыму – горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и, конечно, у нас все получилось, — говорится в сообщении.

А еще партизаны подчеркнули, что будут и дальше работать над тем, чтобы разваливать армию России изнутри.

Напомним, что накануне в пгт Советский (Долоссы) ранним утром произошел масштабный пожар. По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, в казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

По данным российских Telegram-каналов, в пожаре погибли два человека, еще около 200 военнослужащих РФ после переселили в другое место.

Фото: скриншот с видео