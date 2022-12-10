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Факты / Происшествия

В Крыму произошел масштабный пожар в казарме с мобилизованными оккупантами

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
пожежа в смт Совєтське

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар в казармах, где размещали мобилизованных российских оккупантов.

Сообщается, что инцидент произошел в пгт Советское (Долоссы).

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram распространил сообщение, в котором говорится, что в казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

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— Крым, в пгт Советское, сегодня примерно 6.00. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным – несколько тысяч) мобиков (мобилизованных, — Ред.). Есть погибшие и раненые, – пишут в сети.

Telegram-канал Крымский ветер публиковал видео с места инцидента.

На видео с места происшествия видно, как пламя охватило все здание.

А вот кремлевские приспешники во временно оккупированном Крыму пока никак не комментировали этот пожар.

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