В Крыму произошел масштабный пожар в казарме с мобилизованными оккупантами

Декабрь, 10 в 18:38

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар в казармах, где размещали мобилизованных российских оккупантов.

Сообщается, что инцидент произошел в пгт Советское (Долоссы).

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram распространил сообщение, в котором говорится, что в казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

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— Крым, в пгт Советское, сегодня примерно 6.00. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным – несколько тысяч) мобиков (мобилизованных, — Ред.). Есть погибшие и раненые, – пишут в сети.

Telegram-канал Крымский ветер публиковал видео с места инцидента.

На видео с места происшествия видно, как пламя охватило все здание.

А вот кремлевские приспешники во временно оккупированном Крыму пока никак не комментировали этот пожар.