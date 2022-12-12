Декабрь, 12 в 11:32

Утром в понедельник, 12 декабря, российские оккупационные войска обстреляли город Горняк в Донецкой области.

Как проинформировал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) Ураган.

Оккупанты обстреляли город в Донецкой области из РСЗО Ураган: восемь раненых / 4 фотографии

– Это очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган… Государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь, — отметил он.

По данным Кириленко, во время обстрелов ранения получили восемь человек. Все они госпитализированы в больницу. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

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Кириленко призвал местных жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

Как известно, российские войска ежедневно обстреливают территорию Донецкой области. Лишь этой ночью под огонь врага попали населенные пункты Новоукраинка, Богоявленка, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Лиман и другие.

За прошедшие сутки оккупанты убили одного человека в Донецкой области, а еще троих ранили.

По данным Генерального штаба ВСУ, аналогична ситуация на оккупированных территориях Луганской области. Там войска РФ обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживают мирные люди.

Источник: Telegram-канал Павла Кириленко

Фото: Telegram-канал Павла Кириленко