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Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли город в Донецкой области из РСЗО Ураган: восемь раненых

Юлия Соколова, редактор ленты
Обстріл Гірника

Утром в понедельник, 12 декабря, российские оккупационные войска обстреляли город Горняк в Донецкой области.

Как проинформировал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) Ураган.

Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Оккупанты обстреляли город в Донецкой области из РСЗО Ураган: восемь раненых / 4 фотографии

– Это очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган… Государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь, — отметил он.

По данным Кириленко, во время обстрелов ранения получили восемь человек. Все они госпитализированы в больницу. Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

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Кириленко призвал местных жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

Как известно, российские войска ежедневно обстреливают территорию Донецкой области. Лишь этой ночью под огонь врага попали населенные пункты Новоукраинка, Богоявленка, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Лиман и другие.

За прошедшие сутки оккупанты убили одного человека в Донецкой области, а еще троих ранили.

По данным Генерального штаба ВСУ, аналогична ситуация на оккупированных территориях Луганской области. Там войска РФ обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживают мирные люди.

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Источник: Telegram-канал Павла Кириленко

Фото: Telegram-канал Павла Кириленко

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