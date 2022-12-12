Декабрь, 12 в 7:32

Оккупанты в поселке Троицкое Луганской области обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживают мирные люди.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что российские захватчики в Троицком близ домов ставят свою военную технику, то есть используют людей как живой щит. А это прямое нарушение норм Международного гуманитарного права.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врагов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Российская армия нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям подразделений ВСУ вдоль линии столкновения.

Более 60 раз враг бил из артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям украинских войск.

Напомним, что война в Украине длится 292-е сутки.