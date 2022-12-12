Грудень, 12 в 11:32

Зранку в понеділок, 12 грудня, російські окупаційні війська обстріляли місто Гірник у Донецькій області.

Як поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Ураган.

Окупанти обстріляли місто на Донеччині з РСЗВ Ураган: восьмеро поранених / 4 фотографии

– Це чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган… Держава-терорист безперервно тероризує мирних українців – стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть, – зазначив він.

За даними Кириленка, під час обстрілів поранень зазнали восьмеро людей. Усі вони госпіталізовані до лікарні. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

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Кириленко закликав місцевих жителів евакуюватися та не наражати себе на небезпеку.

Як відомо, російські війська щодня обстрілюють територію Донеччини. Лише цієї ночі під вогонь ворога потрапили населені пункти Новоукраїнка, Богоявленка, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Лиман та інші.

Протягом минулої доби окупанти вбили одну людину на Донеччині, а ще трьох поранили.

За даними Генерального штабу ЗСУ, аналогічною є ситуація на окупованих територіях Луганщини. Там війська РФ облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживають мирні люди.

Джерело: Telegram-канал Павла Кириленка

Фото: Telegram-канал Павла Кириленка