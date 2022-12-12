Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли місто на Донеччині з РСЗВ Ураган: восьмеро поранених

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Обстріл Гірника

Зранку в понеділок, 12 грудня, російські окупаційні війська обстріляли місто Гірник у Донецькій області.

Як поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Ураган.

Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Обстріл Гірника
Окупанти обстріляли місто на Донеччині з РСЗВ Ураган: восьмеро поранених / 4 фотографии

– Це чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган… Держава-терорист безперервно тероризує мирних українців – стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть, – зазначив він.

За даними Кириленка, під час обстрілів поранень зазнали восьмеро людей. Усі вони госпіталізовані до лікарні. Обсяги завданої шкоди встановлюються.

Зараз дивляться

Кириленко закликав місцевих жителів евакуюватися та не наражати себе на небезпеку.

Як відомо, російські війська щодня обстрілюють територію Донеччини. Лише цієї ночі під вогонь ворога потрапили населені пункти Новоукраїнка, Богоявленка, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Лиман та інші.

Протягом минулої доби окупанти вбили одну людину на Донеччині, а ще трьох поранили.

За даними Генерального штабу ЗСУ, аналогічною є ситуація на окупованих територіях Луганщини. Там війська РФ облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживають мирні люди.

Читайте
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.12.2022

Джерело: Telegram-канал Павла Кириленка

Фото: Telegram-канал Павла Кириленка

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка