В результате атаки РФ повреждено 9 объектов генерации и ограничено производство атомных станций

Декабрь, 16 в 15:32

В результате массированной ракетной атаки Российской Федерации повреждено ориентировочно девять объектов генерации и ограничено производство атомных станций, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости, что сейчас окончательные последствия ракетного удара фиксируются, а ситуация анализируется, чтобы увеличить производство электроэнергии в ближайшее время.

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В то же время он отмечает, что в Харькове будет сложная ситуация. Он отказался называть поврежденные объекты, однако уверяет, что энергетики постараются восстановить их как можно скорее.

Галущенко обратил внимание, что уже не впервые российские агрессоры пытаются бить по генерации и распределяющим электричество объектам, назвав их действия очередной террористической атакой РФ.

Комментируя сообщение НЭК Укрэнерго о потере в результате атаки 50% потребления, он объяснил, что это означает невозможность поставлять электричество половине потребителей.