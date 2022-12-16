РФ накопичує ракети та випускає за один раз по Україні, щоб виснажити системи ППО – Кузан
Росіяни накопичують ракети, а потім випускають їх по території України за один раз, щоб виснажити сили та системи протиповітряної оборони.
Про це заявив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, сили ППО збиватимуть більше цілей, якщо РФ випускатиме невелику кількість ракет за один раз.
– З Іраном росіяни домовилися про постачання балістичних ракет. А ті, що були випущені, це все ж таки крилаті ракети класу Х. Вони продовжують серію обстрілів. Я вважаю, що це був не останній обстріл, у них ще достатньо ресурсів на проведення таких атак, приблизно один раз на два тижні.
Потрібно сказати, що вони просто не мають іншого виходу, тому що наша система протиповітряної оборони вже посилена, а росіяни повинні перевантажувати її, щоб хоча б невеличка частина цих ракет досягала своїх цілей.
За словами Кузана, російська армія накопичує ракети та потім запускає їх по областях України залпом, щоб обійти системи ППО.
– Якби вони щодня випускали малу кількість, то, звісно, відсоток збитих ракет був би набагато вищим. Тож росіяни накопичують протягом 10-15 днів необхідну кількість ракет (приблизно 80-100 штук), і в один день, можливо, у декілька хвиль їх випускають.
Хто перший випустить ракети чи наша ППО спрацює, перезарядиться, виявить та ліквідує ціль – в цьому і полягає змагання між Україною та Російською Федерацією, – зазначає він.