Внаслідок атаки РФ пошкоджено 9 об’єктів генерації та обмежено виробництво атомних станцій

Грудень, 16 в 15:32

Внаслідок масованої ракетної атаки Російської Федерації пошкоджено орієнтовно дев’ять об’єктів генерації та обмежено виробництво атомних станцій, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, що зараз остаточні наслідки ракетного удару фіксуються, а ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво електроенергії найближчим часом.

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Водночас він зазначає, що у Харкові була складна ситуація. Він відмовився називати пошкоджені об’єкти, проте запевняє, що енергетики намагатимуться відновити їх якомога швидше.

Галущенко звернув увагу, що вже не вперше російські агресори намагаються бити по генерації та об’єктах, що розподіляють електрику, назвавши їхні дії черговою терористичною атакою РФ.

Коментуючи повідомлення НЕК Укренерго про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати електрику до половини споживачів.