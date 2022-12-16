На Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры: действуют экстренные отключения света
На Киевщине повреждены объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах области в результате массированной ракетной атаки Российской Федерации.
В результате ударов есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь, сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работы по восстановлению.
В регионе действуют экстренные отключения электричества, однако больницы и объекты критической инфраструктуры функционируют на генераторах.
В некоторых общинах есть перебои со связью, снабжением теплом и водой. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы возобновить коммуникации.
В области круглосуточно функционируют более 400 Пунктів незламності, где есть электричество, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка.