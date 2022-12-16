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Факты / Происшествия

На Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры: действуют экстренные отключения света

Юля Захарченко, редактор ленты
На Киевщине поврежден объект критической инфраструктуры: действуют экстренные отключения света
Фото: ГСЧС

На Киевщине повреждены объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах области в результате массированной ракетной атаки Российской Федерации.

В результате ударов есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь, сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работы по восстановлению.

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В регионе действуют экстренные отключения электричества, однако больницы и объекты критической инфраструктуры функционируют на генераторах.

В некоторых общинах есть перебои со связью, снабжением теплом и водой. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы возобновить коммуникации.

В области круглосуточно функционируют более 400 Пунктів незламності, где есть электричество, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка.

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