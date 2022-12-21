На войне погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев

Декабрь, 21 в 15:58

Бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев, защищавший наше государство от российских захватчиков, погиб на фронте.

О его смерти в социальной сети Facebook сообщил его товарищ Мирослав Олешко.

— Прощай Друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним, – написал он.

В тексте публикации также небольшой отрывок из книги Уильяма Пенна Плоды одиночества.

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— Смерть — это путешествие по миру. Так друзья одолевают океан — они и дальше живут друг в друге. Они ведь присутствуют в чем-то вездесущем, они существуют там и любят. В этом божественном зеркале они встречаются лицом к лицу, а их разговоры свободны и чисты. Это утешение для друзей, которые якобы и умерли, но их дружба — в высшем смысле — вечна, потому что бессмертна.

Информацию о гибели Афанасьева в комментарии Крым.Реалии подтвердила его супруга Людмила. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады и погиб в Луганской области под Белогоровкой.

В то же время, его мать Ольга Афанасьева написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына. Но позже подтвердила, что информация подтвердилась.

Афанасьеву было 32 года. У него осталась жена Людмила и маленький ребенок.

Геннадий уроженец Симферополя. Он активно выступал против российских захватчиков в Крыму в 2014 году. Позже его арестовали и незаконно приговорили к семи годам за решеткой. Через два года политзаключенному удалось уволить по обмену.

После начала полномасштабной войны Геннадий отправился защищать Родину.