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Факты / Происшествия

На войне погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Геннадій Афанасьєв

Бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев, защищавший наше государство от российских захватчиков, погиб на фронте.

О его смерти в социальной сети Facebook сообщил его товарищ Мирослав Олешко.

— Прощай Друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним, – написал он.

В тексте публикации также небольшой отрывок из книги Уильяма Пенна Плоды одиночества.

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— Смерть — это путешествие по миру. Так друзья одолевают океан — они и дальше живут друг в друге. Они ведь присутствуют в чем-то вездесущем, они существуют там и любят. В этом божественном зеркале они встречаются лицом к лицу, а их разговоры свободны и чисты. Это утешение для друзей, которые якобы и умерли, но их дружба — в высшем смысле — вечна, потому что бессмертна.

Информацию о гибели Афанасьева в комментарии Крым.Реалии подтвердила его супруга Людмила. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады и погиб в Луганской области под Белогоровкой.

В то же время, его мать Ольга Афанасьева написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына. Но позже подтвердила, что информация подтвердилась.

Афанасьеву было 32 года. У него осталась жена Людмила и маленький ребенок.

Геннадий уроженец Симферополя. Он активно выступал против российских захватчиков в Крыму в 2014 году. Позже его арестовали и незаконно приговорили к семи годам за решеткой. Через два года политзаключенному удалось уволить по обмену.

После начала полномасштабной войны Геннадий отправился защищать Родину.

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