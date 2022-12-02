Декабрь, 02 в 19:47

На фронте во время выполнения боевого задания погиб майор Артем Присяжнюк – сотрудник Государственного бюро расследований и разведчик.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Ярослав Гришин.

По его словам, военнослужащий погиб, попав под плотный огонь вражеской артиллерии.

Сейчас смотрят

– При выполнении боевого задания Артем геройски погиб, попав под плотный огонь артиллерии и авиационно-бомбовый налет противника, – отметил Гришин.

Артем Присяжнюк начинал службу в органах Службы безопасности Украины, а затем выиграл конкурс и работал в центральном аппарате Государственного бюро расследований.

Когда началась полномасштабная война 24 февраля, он сначала уничтожал диверсантов как доброволец, взяв отпуск в ГБР. Впоследствии Присяжнюк мобилизовался в Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Сменил престижную работу, должность в Киеве на фронт! Артем был мощным оперативником, имел награды, настоящим энерджайзером, душой коллектива, — подчеркнул Гришин.

Известно, что погибший воин профессионально занимался боксом и боевым самбо, выигрывал соревнования.

Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что потери Украины в развязанной РФ полномасштабной войне составляют до 13 тыс. погибших защитников.

Источник: Ярослав Гришин/Facebook

Фото: Ярослав Гришин/Facebook