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Факти / Надзвичайні події

На війні загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Геннадій Афанасьєв

Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв, який боронив нашу державу від російських загарбників, загинув на фронті.

Про його смерть у соціальній мережі Facebook повідомив його товариш Мирослав Олешко.

— Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо, – написав він.

У тексті публікації також невеличкий уривок з книги Вільяма Пенна Плоди самотності.

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— Смерть — це мандрівка світом. Так друзі долають океан — вони й далі живуть одне в одному. Адже вони присутні в чомусь всюдисущому, вони існують там і люблять. У цім божественнім люстрі вони стрічаються віч—на—віч, а їхні розмови вільні й чисті. Це втіха для друзів, які нібито й померли, але їхня дружба — у найвищому сенсі — вічна, бо безсмертна.

Інформацію про загибель Афанасьєва в коментарі Крим.Реалії підтвердила його дружина Людмила. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади та загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Водночас його мати Ольга Афанасьєва написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Але згодом підтвердила, що інформація підтвердилася.

Афанасьєв було 32 роки. У нього залишилася дружина Людмила та маленька дитина.

Геннадій уродженець Сімферополя. Він активно виступав проти російських загарбників у Криму у 2014 році. Пізніше його арештували та незаконно засудили до семи років за ґратами. Через два роки політв’язня вдалося звільнити за обміном.

Після початку повномасштабної війни Геннадій пішов захищати Батьківщину.

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