На війні загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв

Грудень, 21 в 15:58

Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв, який боронив нашу державу від російських загарбників, загинув на фронті.

Про його смерть у соціальній мережі Facebook повідомив його товариш Мирослав Олешко.

— Прощавай Друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами, бо ми пам’ятаємо, – написав він.

У тексті публікації також невеличкий уривок з книги Вільяма Пенна Плоди самотності.

Зараз дивляться

— Смерть — це мандрівка світом. Так друзі долають океан — вони й далі живуть одне в одному. Адже вони присутні в чомусь всюдисущому, вони існують там і люблять. У цім божественнім люстрі вони стрічаються віч—на—віч, а їхні розмови вільні й чисті. Це втіха для друзів, які нібито й померли, але їхня дружба — у найвищому сенсі — вічна, бо безсмертна.

Інформацію про загибель Афанасьєва в коментарі Крим.Реалії підтвердила його дружина Людмила. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади та загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Водночас його мати Ольга Афанасьєва написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Але згодом підтвердила, що інформація підтвердилася.

Афанасьєв було 32 роки. У нього залишилася дружина Людмила та маленька дитина.

Геннадій уродженець Сімферополя. Він активно виступав проти російських загарбників у Криму у 2014 році. Пізніше його арештували та незаконно засудили до семи років за ґратами. Через два роки політв’язня вдалося звільнити за обміном.

Після початку повномасштабної війни Геннадій пішов захищати Батьківщину.