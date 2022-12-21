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Факты / Происшествия

Второй раз за сутки: в столичном ЖК Комфорт Таун теперь взорвался генератор

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух генератора в ЖК Комфорт Таун 21 грудня 2022

В Киеве второй раз за сутки произошел взрыв в жилом комплексе Комфорт Таун.

В этот раз, по словам местных жителей, вспыхнул и взорвался генератор.

К счастью, никто не пострадал.

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Напомним, что в полшестого утра 20 декабря в этом же жилом комплексе в Днепровском районе Киева произошла еще одна чрезвычайная ситуация.

Тогда в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон.

Известно, что в доме выбило окна и часть стены.

В больницы госпитализировали пострадавших с ожогами.

Среди них был и четырехмесячный ребенок.

18 декабря взорвался газовый баллон в ЖК Лесной квартал в Броварах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: dtp.kiev.ua

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