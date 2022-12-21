Второй раз за сутки: в столичном ЖК Комфорт Таун теперь взорвался генератор
В Киеве второй раз за сутки произошел взрыв в жилом комплексе Комфорт Таун.
В этот раз, по словам местных жителей, вспыхнул и взорвался генератор.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, что в полшестого утра 20 декабря в этом же жилом комплексе в Днепровском районе Киева произошла еще одна чрезвычайная ситуация.
Тогда в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон.
Известно, что в доме выбило окна и часть стены.
В больницы госпитализировали пострадавших с ожогами.
Среди них был и четырехмесячный ребенок.
18 декабря взорвался газовый баллон в ЖК Лесной квартал в Броварах.
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Источник: dtp.kiev.ua