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В столичном ЖК Комфорт Таун взорвался газовый баллон, среди пострадавших младенец

Валентина Чорна, редактор ленты
В столичном ЖК Комфорт Таун взорвался газовый баллон, среди пострадавших младенец

Во вторник, 20 декабря, в Днепровском районе Киева взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел в 5.30 на территории жилого комплекса Комфорт Таун. После взрыва в квартире на втором этаже произошел пожар.

Машины скорой забрали людей с ожогами, среди них был четырехмесячный ребенок. Число пострадавших устанавливается. В квартире выбило окна и часть стены.

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Также в сети сообщили, что из-за нарушения правил парковки пожарные машины не могли вовремя проехать к дому.

Напомним, 18 декабря взорвался газовый баллон в ЖК Лесной квартал в Броварах. Из-за этого во многих домах выбило фазы в подъездах, а часть квартир осталась без света.

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