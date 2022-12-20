В столичном ЖК Комфорт Таун взорвался газовый баллон, среди пострадавших младенец
Во вторник, 20 декабря, в Днепровском районе Киева взорвался газовый баллон.
Инцидент произошел в 5.30 на территории жилого комплекса Комфорт Таун. После взрыва в квартире на втором этаже произошел пожар.
Машины скорой забрали людей с ожогами, среди них был четырехмесячный ребенок. Число пострадавших устанавливается. В квартире выбило окна и часть стены.
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Также в сети сообщили, что из-за нарушения правил парковки пожарные машины не могли вовремя проехать к дому.
Напомним, 18 декабря взорвался газовый баллон в ЖК Лесной квартал в Броварах. Из-за этого во многих домах выбило фазы в подъездах, а часть квартир осталась без света.