Декабрь, 18 в 23:25

18 декабря в Броварах в одном из торговых помещений произошел взрыв. Причиной предварительно называют генератор или газовый баллон.

Об этом пишут в местных Telegram каналах.

Как информируют в соцсети, инцидент произошел в магазине в ЖК Лесной квартал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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— В Броварах, в одном из торговых помещений из-за замыкания взорвался генератор или газовый баллон. На месте работает ГСЧС, – пишут Telegram-каналы.

В Броварах произошел взрыв: часть квартир без света / 3 фотографии

Также сообщалось, что до места происшествия из-за плотной парковки автомобилей якобы не могут добраться пожарные.

В сети отмечают, что в настоящее время во многих домах выбило фазы в подъездах, а часть квартир осталась без света.

Впрочем, официальных комментариев относительно происшествия пока нет.

Фото: Реальный Киев; dtp.kiev.ua