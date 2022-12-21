Удруге за добу: у столичному ЖК Комфорт Таун тепер вибухнув генератор
У Києві вдруге за добу стався вибух у житловому комплексі Комфорт Таун.
Цього разу, за словами місцевих жителів, спалахнув та вибухнув генератор.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що о пів на шосту ранку 20 грудня в цьому ж житловому комплексі в Дніпровському районі Києва сталась ще одна надзвичайна ситуація.
Тоді в квартирі на другому поверсі вибухнув газовий балон.
Відомо, що в оселі вибило вікна та частину стіни.
До лікарень госпіталізували постраждалих із опіками.
Серед них була й чотиримісячна дитина.
18 грудня вибухнув газовий балон у ЖК Лісовий квартал у Броварах.
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Джерело: dtp.kiev.ua