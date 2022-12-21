Удруге за добу: у столичному ЖК Комфорт Таун тепер вибухнув генератор

Грудень, 21 в 10:03

У Києві вдруге за добу стався вибух у житловому комплексі Комфорт Таун.

Цього разу, за словами місцевих жителів, спалахнув та вибухнув генератор.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, що о пів на шосту ранку 20 грудня в цьому ж житловому комплексі в Дніпровському районі Києва сталась ще одна надзвичайна ситуація.

Тоді в квартирі на другому поверсі вибухнув газовий балон.

Відомо, що в оселі вибило вікна та частину стіни.

До лікарень госпіталізували постраждалих із опіками.

Серед них була й чотиримісячна дитина.

18 грудня вибухнув газовий балон у ЖК Лісовий квартал у Броварах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: dtp.kiev.ua