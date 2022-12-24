Декабрь, 24 в 12:20

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии утренних обстрелов мирного Херсона. Фото он загрузил без цензуры.

По словам президента, соцсети, скорее всего, отметят снимки как чувствительный контент.

– Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести “русский мир” в виде обстрелов гражданского населения, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский заметил, что Россия коварно ударила по центральной части Херсона в канун Рождества, где нет ни одного военного объекта.

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– Это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, что утром россияне ударили по самому центру Херсона, где было много людей. По словам советника главы ОПУ Кирилла Тимошенко, в результате удара пять человек погибли, по меньшей мере 35 ранены. 16 раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский