Это убийство ради удовольствия: Зеленский показал последствия обстрела Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии утренних обстрелов мирного Херсона. Фото он загрузил без цензуры.
По словам президента, соцсети, скорее всего, отметят снимки как чувствительный контент.
– Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести “русский мир” в виде обстрелов гражданского населения, — подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский заметил, что Россия коварно ударила по центральной части Херсона в канун Рождества, где нет ни одного военного объекта.
– Это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что утром россияне ударили по самому центру Херсона, где было много людей. По словам советника главы ОПУ Кирилла Тимошенко, в результате удара пять человек погибли, по меньшей мере 35 ранены. 16 раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.
Источник: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский