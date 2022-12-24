Грудень, 24 в 12:20

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії ранкового обстрілу мирного Херсону. Фото він завантажив без цензури.

За словами президента, соцмережі, ймовірно, позначать знімки як чутливий контент.

– Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести “русскій мір” у вигляді обстрілів цивільного населення, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія підступно вдарила по центральній частині Херсону у переддень Різдва, де немає жодного військового обʼєкта.

Зараз дивляться

– Це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо, – наголосив президент України.

Нагадаємо, що зранку росіяни вгатили по самісінькому центру Херсона, де було багато людей. За словами радника голови ОПУ Кирила Тимошенка, внаслідок удару п’ять людей загинуло, щонайменше 35 поранених. 16 поранених госпіталізовані у важкому стані.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський