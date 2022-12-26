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Факты / Происшествия

В Украине подозревают четырех работников Старобельского СИЗО в госизмене

Юля Захарченко, редактор ленты
В Украине подозревают четырех работников Старобельского СИЗО в госизмене
Фото: Depositphotos

В Украине сообщили о подозрении четырем работникам Старобельского следственного изолятора в государственной измене. По данным следствия, мужчины согласились на предложение оккупационных властей РФ вступить в “СИЗО УИН МВД ЛНР”.

Они прошли собеседование с представителями “ЛНР”, присягнули на верность агрессору и получили для несения “службы” огнестрельное оружие.

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В Офисе генпрокурора отмечают, что мужчины выполняют служебные обязанности, возложенные руководством оккупационного учреждения, а также помогают стране-агрессору легализовать псевдозаконодательство “ЛНР”.

Четверым работникам государственного учреждения Старобельский СИЗО сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас их планируют объявить в розыск и избрать меру пресечения — содержание под стражей. За госизмену правоохранителям грозит тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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