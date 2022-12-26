В Україні підозрюють чотирьох працівників Старобільського СІЗО у держзраді

Грудень, 26 в 13:56

В Україні повідомили про підозру чотирьом працівникам Старобільського слідчого ізолятора у державній зраді. За даними слідства, чоловіки погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до “СІЗО УВП МВС ЛНР”.

Вони пройшли співбесіду з представниками “ЛНР”, присягнули на вірність агресору та отримали для несення “служби” вогнепальну зброю.

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В Офісі генпрокурора зазначають, що чоловіки виконують службові обов’язки, покладені керівництвом окупаційної установи, а також допомагають країні-агресору легалізовувати псевдозаконодавство “ЛНР”.

Чотирьом працівникам державної установи Старобільський СІЗО повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі їх планують оголосити в розшук та обрати запобіжний захід – тримання під вартою. За держзраду правоохоронцям загрожує тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.