Декабрь, 26 в 13:26

С 24 февраля внутри Главного управления разведки Министерства обороны Украины не было обнаружено ни одного предателя.

Об этом сообщил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Liga.net.

По его словам, в управлении постоянно работает внутренняя безопасность. Однако бывают случаи служебной неосторожности.

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— Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие ситуации бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать по мессенджеру. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал, – отметил Буданов.

Начальник ГУР также подчеркнул, что это проблема всех украинских органов власти.

Также Буданов рассказал, что россияне сейчас находятся в тупике на фронте, а потому РФ не сможет переломить ситуацию зимой в свою пользу. По его словам, единственный участок, где захватчики еще пытаются наступать – это Бахмут Донецкой области, однако и там значительных успехов у них нет.

Фото: ГУР