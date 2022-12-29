Личного информатора террориста Стрелкова приговорили к 10 годам — СБУ
В мае 2022 года сотрудники СБУ задержали в прифронтовых районах Донецкой области российского агента, которых собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ. Как выяснилось, он являлся личным информатором российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.
По материалам Службы безопасности он приговорен к 10 годам тюрьмы.
Известно, что по поручению Стрелкова шпион пытался выявить координаты и маршруты перемещения Сил обороны в районе Славянска.
Кроме того, он передавал россиянам локации государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.
На Гиркина вышел через Одноклассники уже после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и предложил свою “помощь”.
Информацию агент передавал через свою электронную почту в виде меток на онлайн-картах с подробным описанием прилегающей местности.
Статья Уголовного кодекса, по которой осужден российский шпион, — ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).