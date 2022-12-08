Декабрь, 08 в 19:33

Нидерландская прокуратура не будет требовать от России экстрадиции виновных в сбитии самолета рейса MH17. Тогда погибли 298 человек.

Речь идет о бывшем офицере Федеральной службы безопасности РФ, который был так называемым министром обороны ДНР, Игоре Гиркине (Стрелкове), генерале Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, главе так называемой ГРУ ДНР Сергее Дубинском и гражданине Украины Леониде Харченко.

Как сказала пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, требовать экстрадиции не будут, потому что Россия не выдает своих граждан. Это не имеет смысла.

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— Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания, — сказала она.

Пассажирский самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, когда его сбили 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области российским зенитным ракетным комплексом Бук.

Международная прокуратура установила, что Бук привезли из России. Позже объявили подозреваемых: полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава “ГРУ ДНР” Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов и единственный из них гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне “ДНР”.

Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек. Их приговорили к пожизненному заключению. Подполковник ГРУ Олег Пулатов был оправдан — недостаточно доказательств.

Фото: Скриншот