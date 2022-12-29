Особистого інформатора терориста Стрєлкова засудили до 10 років – СБУ
У травні 2022 року співробітники СБУ затримали у прифронтових районах Донецької області російського агента, яких збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ. Як з’ясувалося, він був особистим інформатором російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
За матеріалами Служби безпеки його засуджено до 10 років ув’язнення.
Відомо, що за дорученням Стрєлкова шпигун намагався виявити координати та маршрути переміщення Сил оборони у районі Слов’янська.
Окрім того, він передавав росіянам локації державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.
На Гіркіна вийшов через Одноклассники вже після повномасштабного вторгнення РФ на територію України і запропонував свою “допомогу”.
Інформацію агент передавав через свою електронну пошту у вигляді міток на онлайн-картах з детальним описом прилеглої місцевості.
Стаття Кримінального кодексу, за якою засуджено російського шпигуна – ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).