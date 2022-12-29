Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Над Одесской областью сбили 21 ракету, однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру

Марта Бондаренко, редактор ленты
ракета
Фото: Depositphotos

Сегодня в Одессе и за городом во время общей воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.

Обновлено в 10.20. По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили 21 ракету. Обломки одной упали на жилой дом, к счастью, пострадавших нет.

Однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают.

Сейчас смотрят

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Степовое в Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются.

По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью активно работает наша противовоздушная оборона.

Сообщается, что в некоторых районах Одессы пропала вода.

Читайте
В регионах работает ПВО: что известно о новом масштабном обстреле Украины

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка