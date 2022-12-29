Декабрь, 29 в 10:25

Сегодня в Одессе и за городом во время общей воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.

Обновлено в 10.20. По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили 21 ракету. Обломки одной упали на жилой дом, к счастью, пострадавших нет.

Однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Степовое в Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются.

По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью активно работает наша противовоздушная оборона.

Сообщается, что в некоторых районах Одессы пропала вода.