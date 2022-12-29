Над Одесской областью сбили 21 ракету, однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру
Сегодня в Одессе и за городом во время общей воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов.
Обновлено в 10.20. По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью наши подразделения противовоздушной обороны сбили 21 ракету. Обломки одной упали на жилой дом, к счастью, пострадавших нет.
Однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Степовое в Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются.
По словам Максима Марченко, главы Одесской ОВА, над областью активно работает наша противовоздушная оборона.
Сообщается, что в некоторых районах Одессы пропала вода.