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Факты / Україна

Ракетная опасность: у РФ готовы к запуску 16 Калибров

Татьяна Забожко, редактор ленты
надводний ракетоносій

Утром 29 декабря объявлена воздушная опасность в восточных, южных, центральных и северных областях Украины.

Карта повітряних тривог 29 грудня 2022

На Юге Украины – ракетная опасность.

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Как уточнили в Оперативном командовании Юг, РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя.

– Готовность к запуску 16 Калибров, – предостерегают в ОК Юг.

Кроме того, отмечают в ОК Юг, зафиксирована активность стратегической авиации.

– Не пренебрегайте собственной безопасностью! – призывают украинские защитники.

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