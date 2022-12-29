Декабрь, 29 в 6:29

Утром 29 декабря объявлена воздушная опасность в восточных, южных, центральных и северных областях Украины.

На Юге Украины – ракетная опасность.

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Как уточнили в Оперативном командовании Юг, РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя.

– Готовность к запуску 16 Калибров, – предостерегают в ОК Юг.

Кроме того, отмечают в ОК Юг, зафиксирована активность стратегической авиации.