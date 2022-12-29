Грудень, 29 в 9:45

Сьогодні в Одесі та за містом під час загальної повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів.

Як повідомляє місцеве видання Думская, над містом наша ППО збила щонайменше п’ять ворожих ракет, проте є влучання.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Степове на Одещині уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наразі наслідки уточнюються.

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За словами Максима Марченка, голови Одеської ОВА, над областю активно працює наша протиповітряна оборона.

Повідомляється, що в деяких районах Одеси зникла вода.