В Одесі чути потужні вибухи: повідомляють про кілька прильотів ракет
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Сьогодні в Одесі та за містом під час загальної повітряної тривоги пролунало кілька потужних вибухів.
Як повідомляє місцеве видання Думская, над містом наша ППО збила щонайменше п’ять ворожих ракет, проте є влучання.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Степове на Одещині уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наразі наслідки уточнюються.
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За словами Максима Марченка, голови Одеської ОВА, над областю активно працює наша протиповітряна оборона.
Повідомляється, що в деяких районах Одеси зникла вода.