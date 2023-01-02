Январь, 02 в 8:40

Ночью в Киевской области российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщил глава области Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время информации о пострадавших нет. Все службы на местах работают над ликвидацией последствий массированной атаки.

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Алексей Кулеба назвал этот удар по Киевской области очередным актом терроризма от России.

Ночью во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушных целей. В результате ночной атаки города повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ранения получил 19-летний парень.