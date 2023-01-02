Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Атака дронов на Киевскую область: повреждены энергообъект и частные дома

Марта Бондаренко, редактор ленты
Атака дронов на Киевскую область: повреждены энергообъект и частные дома
Фото: ГСЧС

Ночью в Киевской области российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщил глава области Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время информации о пострадавших нет. Все службы на местах работают над ликвидацией последствий массированной атаки.

Сейчас смотрят

Алексей Кулеба назвал этот удар по Киевской области очередным актом терроризма от России.

Ночью во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушных целей. В результате ночной атаки города повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ранения получил 19-летний парень.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка