Над Киевом ночью сбили 22 воздушные цели: есть попадание в энергообъект
Фото: ГСЧС
Ночью, 2 января, во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушные цели.
Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.
По словам мэра столицы, в результате ночных обстрелов города повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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В настоящее время киевлянам аварийно отключают электроэнергию. Есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Вода подается в дома в штатном режиме.
Напомним, что в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, госпитализировали пострадавшего 19-летнего парня.
Источник: КГВА, Виталий Кличко