Январь, 02 в 8:16

Ночью, 2 января, во время воздушной тревоги над Киевом сбили 22 воздушные цели.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

По словам мэра столицы, в результате ночных обстрелов города повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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В настоящее время киевлянам аварийно отключают электроэнергию. Есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Вода подается в дома в штатном режиме.

Напомним, что в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, госпитализировали пострадавшего 19-летнего парня.

Источник: КГВА, Виталий Кличко