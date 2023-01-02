Січень, 02 в 8:40

Вночі на Київщині російські ударні дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

Про це повідомив очільник області Олексій Кулеба.

За його словами, наразі інформації про постраждалих немає. Усі служби на місцях працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки.

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Олексій Кулеба назвав цей удар по Київщині черговим актом тероризму від Росії.

Вночі під час повітряної тривоги над Києвом збили 22 повітряні цілі. Внаслідок нічної атаки міста пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Поранення отримав 19-річний хлопець.