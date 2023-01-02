В Деснянском районе Киева раздался взрыв — Кличко
В ночь с 1 на 2 января в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны.
Обновлено 01:05. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе Киева.
– Все службы следуют на место. Детали – позже, – написал он.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, обломки вражеского БПЛА упали на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.
Обновлено 00:30. В столице прогремели повторные взрывы.
Ранее очевидцы сообщали о мощном взрыве на левом берегу, а также в Голосеевском районе Киева. Официального подтверждения информации пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.
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