Январь, 02 в 0:19

В ночь с 1 на 2 января в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны.

Обновлено 01:05. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе Киева.

– Все службы следуют на место. Детали – позже, – написал он.

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По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, обломки вражеского БПЛА упали на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Обновлено 00:30. В столице прогремели повторные взрывы.

Ранее очевидцы сообщали о мощном взрыве на левом берегу, а также в Голосеевском районе Киева. Официального подтверждения информации пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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