Січень, 02 в 8:16

Вночі, 2 січня, під час повітряної тривоги над Києвом збили 22 повітряні цілі.

Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

За словами мера столиці, внаслідок нічного обстрілу міста пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури.

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Наразі киянам аварійно відключають електроенергію. Є знеструмлені об’єкти теплопостачання.

Вода подається до осель у штатному режимі.

Нагадаємо, що вночі у Деснянському районі Києва пролунав вибух, госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця.

Джерело: КМВА, Віталій Кличко