Над Києвом вночі збили 22 повітряні цілі: є влучання в енергооб’єкт
Фото: ДСНС
Вночі, 2 січня, під час повітряної тривоги над Києвом збили 22 повітряні цілі.
Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.
За словами мера столиці, внаслідок нічного обстрілу міста пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури.
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Наразі киянам аварійно відключають електроенергію. Є знеструмлені об’єкти теплопостачання.
Вода подається до осель у штатному режимі.
Нагадаємо, що вночі у Деснянському районі Києва пролунав вибух, госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця.
Джерело: КМВА, Віталій Кличко