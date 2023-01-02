Январь, 02 в 14:30

Утром 2 января российские военные нанесли удар по центру Берислава Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, пять человек пострадали в результате попадания снарядов в рынок. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их перевезут в Херсон, где врачи окажут необходимую медпомощь.

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– Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки, – заметил глава ОВА.

Напомним, что сегодня с самого утра в Херсонской области слышны взрывы. Местные жители сообщают об обстрелах в Херсоне, селе Станислав. Раздавались взрывы в районе Чаплинки.

Источник: Ярослав Янушевич