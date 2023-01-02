Россияне обстреляли Берислав в Херсонской области: три человека в тяжелом состоянии
Фото: ГСЧС
Утром 2 января российские военные нанесли удар по центру Берислава Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, пять человек пострадали в результате попадания снарядов в рынок. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их перевезут в Херсон, где врачи окажут необходимую медпомощь.
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– Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки, – заметил глава ОВА.
Напомним, что сегодня с самого утра в Херсонской области слышны взрывы. Местные жители сообщают об обстрелах в Херсоне, селе Станислав. Раздавались взрывы в районе Чаплинки.
Источник: Ярослав Янушевич