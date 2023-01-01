Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне

Илья Нежигай, редактор ленты
Без света в новогоднюю ночь: РФ атаковала критическую инфраструктуру в Херсоне
Фото: Pixabay

Россия атаковала Херсон в ночь на 1 января, в результате чего город и населенные пункты поблизости остались без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в своем Telegram канале.

— В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. Рашисты попали в объект критической инфраструктуры, — сообщил он.

По данным Янушевича, без электроснабжения остались центр Херсона, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

Сейчас смотрят

— В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет, — сообщил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что оккупанты начали атаку дронами по территории области. Новые взрывы прозвучали также и в украинской столице.

Читайте
Работа ПВО в Новогоднюю ночь и сирены по всей Украине: что происходит на 312-й день войны (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка