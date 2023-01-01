Январь, 01 в 2:29

Россия атаковала Херсон в ночь на 1 января, в результате чего город и населенные пункты поблизости остались без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в своем Telegram канале.

— В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. Рашисты попали в объект критической инфраструктуры, — сообщил он.

По данным Янушевича, без электроснабжения остались центр Херсона, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

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— В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет, — сообщил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что оккупанты начали атаку дронами по территории области. Новые взрывы прозвучали также и в украинской столице.