Січень, 02 в 14:30

Вранці 2 січня російські військові завдали удару по центру Берислава Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, п’ятеро людей постраждали внаслідок влучання снарядів у ринок. Три людини перебувають у важкому стані. Їх перевезуть до Херсону, де лікарі нададуть необхідну меддопомогу.

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– Ймовірно, вогонь вівся з танка з боку тимчасово окупованої Каховки, — зауважив голова ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні з самого ранку на Херсонщині чути вибухи. Місцеві жителі повідомляють про обстріли у Херсоні, селі Станіслав. Лунали вибухи в районі Чаплинки.

Джерело: Ярослав Янушевич