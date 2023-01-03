Генерал Кобылаш и адмирал Осипов приказывали бомбить Украину: СБУ объявила подозрения россиянам
Следователи СБУ собрали доказательства против двух представителей высшего командования ВС РФ, которые отдавали приказы об обстрелах мирного населения и гражданских объектов в Украине.
Речь идет о командующем дальней авиации Воздушно-космических сил генерале-полковнике Сергее Кобылаше и бывшем командующем Черноморским флотом адмирале Игоре Осипове.
Обоим российским военачальникам объявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.
В СБУ говорят, что это первые подозрения, объявленные Украиной именно за обстрелы гражданских объектов.
По данным следствия, с начала полномасштабной войны по приказу Кобылаша российские захватчики с бомбардировщиков стратегической авиации наносят массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры.
Что касается Осипова, то этот так называемый офицер с 24 февраля по 10 августа отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов Калибрами из акватории Черного моря.
Досудебное расследование продолжается.