Осознала неотвратимость наказания. Чиновница-коллаборантка из Херсона пришла в суд с повинной
Чиновница-коллаборантка из Херсона, которую СБУ объявила в розыск, сама пришла к правоохранителям с повинной.
Об этом сообщает СБУ.
Отмечено, что до оккупации города женщина работала главой отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона. Затем она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.
Там ее назначили начальницей отдела кадров в созданной агрессором исправительной колонии. На этой должности женщина агитировала местных жителей поддержать РФ и присоединиться к рядам карательного учреждения оккупантов. За это коллаборантка обещала работу в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.
После освобождения Херсона женщина, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.