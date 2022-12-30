Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Осознала неотвратимость наказания. Чиновница-коллаборантка из Херсона пришла в суд с повинной

Бедрак Виктория, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

Чиновница-коллаборантка из Херсона, которую СБУ объявила в розыск, сама пришла к правоохранителям с повинной.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что до оккупации города женщина работала главой отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона. Затем она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.

Сейчас смотрят

Там ее назначили начальницей отдела кадров в созданной агрессором исправительной колонии. На этой должности женщина агитировала местных жителей поддержать РФ и присоединиться к рядам карательного учреждения оккупантов. За это коллаборантка обещала работу в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.

После освобождения Херсона женщина, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Читайте
Личного информатора террориста Стрелкова приговорили к 10 годам — СБУ

Источник: СБУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка