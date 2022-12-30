Декабрь, 30 в 10:21

Чиновница-коллаборантка из Херсона, которую СБУ объявила в розыск, сама пришла к правоохранителям с повинной.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что до оккупации города женщина работала главой отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона. Затем она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации РФ.

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Там ее назначили начальницей отдела кадров в созданной агрессором исправительной колонии. На этой должности женщина агитировала местных жителей поддержать РФ и присоединиться к рядам карательного учреждения оккупантов. За это коллаборантка обещала работу в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск.

После освобождения Херсона женщина, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.