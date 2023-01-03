Генерал Кобилаш і адмірал Осіпов наказували бомбити Україну: СБУ оголосила підозри росіянам

Січень, 03 в 10:57

Слідчі СБУ зібрали докази щодо двох представників вищого командування ЗС РФ, які віддавали накази про обстріли мирного населення та цивільних об’єктів в Україні.

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил генерала-полковника Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осіпова.

Обом російським воєначальникам оголошено підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) та ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Максимальне покарання за цими статями – довічне позбавлення волі.

В СБУ кажуть, що це перші підозри, оголошені Україною саме за обстріли цивільних об’єктів.

За даними слідства, з початку повномасштабної війни за наказом Кобилаша російські загарбники з бомбардувальників стратегічної авіації завдають масованих ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури.

Щодо Осіпова, то цей так званий офіцер з 24 лютого до 10 серпня віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів Калібрами із акваторії Чорного моря.

Досудове розслідування триває.