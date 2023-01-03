В Белгородской области вспыхнул пожар, вероятно на складах БК

Январь, 03 в 15:39

В Белгородской области России в городе Новый Оскол вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На опубликованном видео с места происшествия видно, что в результате пожара над городом поднялся огромный клуб дыма.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара и где именно он вспыхнул.

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Глава администрации округа Андрей Гриднев заявил, что горит “временное сооружение”, назвав причиной “неосторожное обращение с огнем”.

— В пределах города, вследствие неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание временного сооружения, — сказал он.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

Некоторые Telegram-каналы по словам очевидцев пишут, что место, где вспыхнул пожар, является военным объектом, и там слышно детонирование боекомплектов.