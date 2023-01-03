На Бєлгородщині спалахнула пожежа, ймовірно на складах БК

Січень, 03 в 15:39

У Бєлгородській області Росії у місті Новий Оскол спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На опублікованих відео з місця події видно, що внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі та де саме вона спалахнула.

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Очільник адміністрації округу Андрій Гриднєв заявив, що горить “тимчасова споруда”, назвавши причиною “необережне поводження з вогнем”.

— У межах міста, внаслідок необережного поводження з вогнем, сталося займання тимчасової споруди, – сказав він.

Повідомляється, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

Деякі Telegram-канали зі слів очевидців пишуть, що місце, де спалахнула пожежа, є військовим об’єктом, і там чути детонування боєкомплектів.