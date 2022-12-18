Бавовна в Белгороде: местные жители слышали серию взрывов
В российском городе Белгород сообщают о взрывах в воскресенье, 18 декабря. В одном из кварталов виден дым.
Российские власти традиционно говорят о работе своей ПВО. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, известно о четырех пострадавших после работы российской ПВО.
Жители Белгорода заявили, что слышали серию взрывов в небе.
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В местных Telegram-каналах публикуют фото выбитых окон.
Обломки также попадали на автомобили россиян.
Накануне также сообщалось о взрывах в российском Белгороде, а также в оккупированных Симферополе и Бахчисарае в Крыму. Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.