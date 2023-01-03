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Факты / Происшествия

Ракетный удар РФ по Дружковке: в ОП сообщили о погибшем

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ракетный удар РФ по Дружковке: в ОП сообщили о погибшем

В результате ракетного удара российских оккупационных войск по Дружковке Донецкой области погиб один человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

— По Дружковке нанесли два удара с ракетного комплекса Искандер, поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен, — сказал Тимошенко в видеообращении.

Российские войска в ночь на вторник 3 января осуществили ракетный обстрел Дружковки Донецкой области.

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По данным Тимошенко, одна ракета ударила по центру города. Сообщалось о двух раненых.

Восьмикратный чемпион Украины по хоккею, клуб Донбасс сообщил, что в результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена Альтаир. Отмечалось, что это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта Дружба в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь Альтаир.

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Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: ХК Донбас

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