Ракетный удар РФ по Дружковке: в ОП сообщили о погибшем
В результате ракетного удара российских оккупационных войск по Дружковке Донецкой области погиб один человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.
— По Дружковке нанесли два удара с ракетного комплекса Искандер, поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один ранен, — сказал Тимошенко в видеообращении.
Российские войска в ночь на вторник 3 января осуществили ракетный обстрел Дружковки Донецкой области.
По данным Тимошенко, одна ракета ударила по центру города. Сообщалось о двух раненых.
Восьмикратный чемпион Украины по хоккею, клуб Донбасс сообщил, что в результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена Альтаир. Отмечалось, что это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта Дружба в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь Альтаир.
Источник: Кирилл Тимошенко
Фото: ХК Донбас