Ракетний удар РФ по Дружківці: в ОП повідомили про загиблого

Січень, 03 в 18:49

Внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по Дружківці на Донеччині загинула одна людина.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

— По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу Іскандер, пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена, – сказав Тимошенко у відеозверненні.

Російські війська в ніч проти вівторка 3 січня здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області.

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За даними Тимошенка, одна ракета вдарила по центру міста. Повідомлялося про двох поранених.

Восьмиразовий чемпіон України з хокею, клуб Донбас повідомив, що в результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену Альтаїр. Зазначалося, що це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту Дружба у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер Альтаїр.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: ХК Донбас