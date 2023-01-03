Ракетний удар РФ по Дружківці: в ОП повідомили про загиблого
Внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по Дружківці на Донеччині загинула одна людина.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.
— По Дружківці завдали двох ударів з ракетного комплексу Іскандер, пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена, – сказав Тимошенко у відеозверненні.
Російські війська в ніч проти вівторка 3 січня здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області.
За даними Тимошенка, одна ракета вдарила по центру міста. Повідомлялося про двох поранених.
Восьмиразовий чемпіон України з хокею, клуб Донбас повідомив, що в результаті ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену Альтаїр. Зазначалося, що це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту Дружба у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер Альтаїр.
Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: ХК Донбас